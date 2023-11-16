Предстанет перед судом: женщина заявила, что Арнольд Шварценеггер сделал ее инвалидом

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер предстанет перед судом из-за обвинений в нанесении тяжелых травм, которые выдвинула против него Шерил Огастин. Жительница Лос-Анджелеса намерена судиться со звездой после того, как его автомобиль влетел в ее машину. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

Женщина утверждает, что после столкновения с машиной актера она получила ранения головы, стала инвалидом и утратила возможность работать. Кроме того, у нее образовались финансовые потери из-за машины и лечения. По словам Шерил, она получила не только материальный, но и моральный вред. Поэтому требует компенсацию.

Напомним, что авария произошла еще в январе 2021 года. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записях было видно, что внедорожник звезды действительно врезался в машину женщины, а после зацепил еще одно авто. Эксперты считают, что доказать вину Арнольда реально, а вот сколько денег сможет получить Огастин – неизвестно.

Ранее мы писали о том, как Арнольд Шварценеггер оказался на операционном столе. Ему сделали экстренную операцию из-за проблемы с рукой.