Предприниматель из Армении отобрал ювелирный бизнес Джонни Деппа в России

Предприниматель из Армении завладел ювелирной компанией актера Джонни Деппа, которая должна была открыться в России. Об этом рассказала Юлия Власова, которую называли русской девушкой голливудской звезды. Подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По словам Юлии, армянский бизнесмен зарегистрировал бренд на себя после того, как втерся в доверие к девушке. А когда она об это узнала, то мужчина просто поставил ее перед фактом. Он заявил, что Юлия может остаться в компании, чтобы «торговать лицом» и привлекать покупателей.

Такой расклад девушку не устроил. Юлия улетела из России и отметила, что больше не планирует открывать магазины в стране. Если она и захочет вновь заняться бизнесом, то уже не в Москве. А предпринимателю она запретила использовать имя Джонни Деппа.

Бизнесмен тоже прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что Юлия просто обиделась, якобы она не знала, как раскручивать компанию и оформлять документы, а у него эти знания есть.

Ранее Юлия Власова раскрыла, видится ли с Джонни Деппом после слухов о расставании.