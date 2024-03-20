«Празднование прошло в русском стиле»: раскрыты подробности женитьбы сына Стивена Сигала на россиянке

Невестка голливудского актера Стивена Сигала раскрыла подробности свадьбы с его сыном, которая прошла недавно в Москве. Модель Айрин Данилова призналась, что празднество было организовано в русском стиле, а приглашены были только самые близкие.

В марте 2024 года стало известно, что наследник Стивена Доминик женился на россиянке. Они познакомились в рамках работы, но потом их отношения стали теснее. Айрин поделилась, что молодой человек красиво за ней ухаживал, поэтому, когда он сделал ей предложение, она не смогла отказать.

Свадьбу было решено делать в России и в закрытом формате. Правда, о торжестве все равно узнали все СМИ. Впрочем, это не помешало молодоженам насладиться этим днем. Модель рассказала, что все прошло именно так, как они задумывали. При подготовке они даже не ругались с Домиником, так как их взгляды на все совпадали.

«Наше празднование прошло в русском стиле. Моя семья и семья Доминика чтим традиции и восхищены культурным кодом нашей страны, поэтому вся символика классического русского торжества сохранилась и придала этому дню особый колорит», - рассказала Данилова в беседе с mk.ru.

Никаких скандалов и драк на свадьбе не было, все прошло спокойно. В назначенный день Айрин даже неожиданно выздоровела, хотя до этого несколько дней ее состояние оставляло желать лучшего.

Модель также рассказала, что торт для торжества приготовил лично Стивен Сигал. На нем были изображены жених и невеста. Данилова отметила, что это был один из самых вкусных тортов в ее жизни.

Сейчас молодожены думают о том, куда отправиться с свадебное путешествие. По признанию Айрин, ей очень нравится показывать Доминику Россию, поэтому не исключено, что они поедут на Камчатку или на Байкал.

Ранее актриса Наталия Орейро приехала в Москву после съемок.