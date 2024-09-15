ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 сентября 2024, 16:34
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Праздник, судя по всему, будет безрадостным: принц Гарри встретит 40-летие без друзей и вдали от дома

Принц Гарри встретит 40-летие на чужой земле и без друзей .
Праздник, судя по всему, будет безрадостным: принц Гарри встретит 40-летие без друзей и вдали от дома

© HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Праздник по случаю 40-летия принца Гарии пройдет для виновника торжества безрадостно. Он даже не сможет повидать своих друзей — те не полетят к нему в США из-за океана, пишет Экспресс газета со ссылкой на британские СМИ.

Свой день рождения Гарри будет встречать не на родине, а в Соединенных Штатах с супругой. Вряд ли члену королевской семьи удастся на славу повеселиться на собственном же празднике. Друзья принца не прилетят, вечеринку посетят только приятели его жены Меган Маркл.

Чуть ли не единственный, с кем Гарри поддерживает близкие отношения на чужбине, это охранник. Англичанин Дэвид Лэнгдаун, он же «Лангерс», стал для одинокого монаршего наследника лучшим другом.

Королевская семья уже поздравила принца с юбилеем. Однако это было сделано максимально сухо и коротко. Члены британской короны впервые обратились к принцу по этому случаю за три года.

Источник фото:HENRY NICHOLLS/AFP/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Артем Хохлов
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