«Правосудие восторжествует»: отчим Мэттью Перри прокомментировал арест обвиняемых в его смерти

77-летний отчим Мэттью Перри отреагировал на арест обвиняемых в его смерти. Подробности приводит издание The Hollywood Reporter.

Кит Моррисон заявил, что все еще не может справиться с потерей исполнителя главной роли сериала «Друзья». Однако их с супругой обрадовали новости, связанные с арестом людей, которые оказались причастными к гибели Мэттью. Главными подозреваемыми в убийстве актера стали его главный помощник Кеннет Ивамас и врач Сальвадор Пласченси, научивший делать звезду уколы с запрещенными веществами. А также режиссер Эрик Флеминг.

«Мы до сих пор разбиты из-за смерти Мэттью, но нас поддерживает осознание того, что расследование идет активно, а правоохранительные органы подходят к этому делу со всей серьезностью. Мы с нетерпением ждем момента, когда правосудие восторжествует. Мы очень благодарны всем, кто занимается расследованием смертью Мэттью», — заявил отчим Перри в беседе с журналистами.

Кит надеется, что данная история станет уроком для всех тех, кто занимается незаконной поставкой сильных медикаментов.

Ранее сообщалось, что помощник Мэттью Перри трижды дал актеру наркотики в последние часы жизни.