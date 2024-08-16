Помощник Мэттью Перри трижды дал актеру наркотики в последние часы жизни. Последняя доза кетамина была особенно большой.

Подробности сообщает издание TMZ.

По информации издания, врач Сальвадор Пласенсия посетил актера в его резиденции и дал большую дозу наркотика, из-за чего у Пэрри повысилось давление, он не мог двигаться. Доктор посоветовал помощнику Кеннету Ивамасе больше не делать этого. Однако в последние дни жизни актеру не прекратили вводить кетамин.

За несколько дней до смерти Мэттью сделали не менее 30 инъекций наркотика. Говорится, что Пэрри заставил Ивамасу трижды дать ему кетамин.

Помощник признал вину в смерти актера.

Напомним, Пэрри нашли мертвым 28 октября 2023 года в бассейне. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.