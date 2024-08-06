«Практически неразлучны»: как выглядит новая возлюбленная Тома Круза

Голливудский актер Том Круз намекнул на перемены в личной жизни. 62-летний артист пригласил 25-летнюю певицу Викторию Канал на свои съемки, а после возил на своем вертолете. Предполагаемые влюбленные познакомились на фестивале Гластонбери. Об этом сообщает зарубежный портал The Sun.

По данным источника, знаменитости не разлучались после знакомства в июне. Они проводят много времени вместе, а Том показывает, чем занят и как живет. Очевидцы убеждены, что мужчина влюблен, так как когда он привел Викторию на съемочную площадку «Миссия невыполнима 8» в Оксфордшире, то удивил окружающих. Этот поступок был «странным» для звезды.

«Том пригласил Викторию смотреть его съемки целый день, а это совсем не то, что он делает для своих случайных друзей», — рассказали коллеги Круза.

Инсайдер отметил, что пару не смущает 35-летняя разница в возрасте. Они даже не скрывают роман.