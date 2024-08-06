«Практически неразлучны»: как выглядит новая возлюбленная Тома Круза
© NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Голливудский актер Том Круз намекнул на перемены в личной жизни. 62-летний артист пригласил 25-летнюю певицу Викторию Канал на свои съемки, а после возил на своем вертолете. Предполагаемые влюбленные познакомились на фестивале Гластонбери. Об этом сообщает зарубежный портал The Sun.
По данным источника, знаменитости не разлучались после знакомства в июне. Они проводят много времени вместе, а Том показывает, чем занят и как живет. Очевидцы убеждены, что мужчина влюблен, так как когда он привел Викторию на съемочную площадку «Миссия невыполнима 8» в Оксфордшире, то удивил окружающих. Этот поступок был «странным» для звезды.
«Том пригласил Викторию смотреть его съемки целый день, а это совсем не то, что он делает для своих случайных друзей», — рассказали коллеги Круза.
Инсайдер отметил, что пару не смущает 35-летняя разница в возрасте. Они даже не скрывают роман.
«Может показаться маловероятным, что они станут кем-то большим, чем просто друзьями, но они практически неразлучны. Они часто видятся, и Виктория прекрасна. Все это происходит у всех на виду», – отметил аноним.
Впервые Том заметил девушку, когда она присоединилась к группе Coldplay на сцене вместе с Майклом Джей Фоксом.
Ранее мы писали о том, что в разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека фигурирует близкий мужчина певицы.