«Познакомились случайно»: русская девушка Джонни Деппа впервые рассказала о встрече с актером

Российские и зарубежные СМИ сейчас активно обсуждают возможный роман актера Джонни Деппа с уроженкой Екатеринбурга Юлией Власовой. Модель рассказала, что познакомилась с голливудской звездой еще в 2021 году на 55-м кинофестивале в Карловых Варах.

Впервые пару заметили еще два года назад в Чехии на концерте Джеффа Бека, после этого актер больше не появлялся в компании Юлии. Но недавно папарацци вновь засняли их вместе. Но до сих пор неизвестно, что их связывает.

В беседе с Kp.ru Власова рассказала, что общается с Джонни уже довольно давно. Ей он кажется интересным, загадочным и непредсказуемым мужчиной.

«Мы познакомились случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», - призналась Юлия.

Модель поделилась, что их общение с Деппом «увлекательное». Но она не стала раскрывать подробности их отношений.

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