Позировали по одному и стеснялись: Беллуччи и Бертон появились на премьере фильма

Режиссер Тим Бертон и актриса Моника Беллуччи два года счастливы в отношениях, но продолжают скрывать чувства на публике. Они появились вместе на премьере «Битлджус 2» или «Битлджус Битлджус», но фотографировались отдельно друг от друга. Поклонники решили, что они постеснялись демонстрировать романтику в отношениях. Об этом сообщает Woman.ru.

Бертон не раз говорил о том, что считает Монику самой красивой и талантливой женщиной. По его словам, он не мог подумать о том, что когда-то они будут вместе. Об их романе стало известно в феврале прошлого года. Они тогда пошли на свидание в Париже и выглядели счастливыми. Их знакомство состоялось на кинофестивале имени братьев Льюмьер в Лионе. Они побеседовали и поняли, что интересны друг другу.

Во время недавнего мероприятия Беллуччи выглядела элегантно в брючном костюме Michael Kors и солнцезащитных очках. Но 59-летняя актриса не стала позировать вдвоем с возлюбленным. Они воссоединились лишь на общих кадрах. Бертон при этом выглядел радостным и был одет в черный костюм.

В конце июня Моника немного раскрыла подробности их романа в интервью.

«Что я могу сказать… Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю», — поделилась она в разговоре с Elle France.

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