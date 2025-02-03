Позировала с двумя мужчинами: Дженнифер Лопес появилась на премии «Грэмми» в прозрачной юбке

Дженнифер Лопес появилась на музыкальной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Певица не получила номинацию, но вручила награду Шакире за лучший поп-альбом на латиноамериканском языке. Об этом пишет Page Six.

2 февраля в Ло-Анджелесе состоялась 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». На мероприятии появилась и Дженнифер Лопес, которая последний раз номинировалась на награду в 2000 году за хит Let's Get Loud в категории «Лучшая танцевальная запись». В этом году певица пришла на церемонию, несмотря на отсутствие номинации.

Для выхода в свет 55-летняя Дженнифер Лопес выбрала облегающий черный джемпер с высоким горлом и золотую прозрачную юбку с бантом, расшитую блестящими стразами. Дополнили образ сверкающие серьги, массивное кольцо, а также черные перчатки и золотой клатч. Знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза, а ее волосы уложили вьющимися локонами.

Примечательно, что разведенная артистка пропустила ковровую дорожку, но была замечена в зале в компании двоих близких мужчин. Рядом с Дженнифер Лопес сидели ее менеджер Бенни Медина и певец, тренер по вокалу, продюсер и наставник американского «Голоса» Стиви Макки.

На премии «Грэмми-2025» певица вручила награду Шакире в номинации «Лучший латиноамериканский поп-альбом». Также приз получила Бейонсе за альбом Cowboy Carter, который признали лучшим. Она же удостоилась совместной награды с Майли Сайрус в номинации «Лучшее кантри-исполнение дуэтом» за трек II Most Wanted. Сабрине Карпентер вручили статуэтку в номинации «Лучшее новое поп-исполнение» за ее хит Espresso.

Напомним, 20 августа 2024 года Дженнифер Лопес неожиданно подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака. По информации источников, причиной расставания артистов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес пытается начать отношения с голливудским актером после развода с Беном Аффлеком.