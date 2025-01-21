«Это лучшая пара для нее»: Дженнифер Лопес пытается начать отношения с голливудским актером

Певица Дженнифер Лопес активно налаживает личную жизнь после расставания с актером Беном Аффлеком. По информации источника RadarOnline, артистка положила глаз на Ченнинга Татума, который в конце 2024 года разорвал помолвку с Зои Кравиц.

Инсайдер рассказал, что сейчас Лопес пытается сближаться с Татумом. Поэтому не исключено, что через какое-то время они сойдутся и объявят о романе. Друзья Ченнинга и Дженнифер не удивляются их общению, так как считают — они друг другу очень подходят.

«Джен естественным образом тянется к тем, кто добился всего сам, это лучшая пара для нее. Она убеждена, они родственные души, ведь у них так много общего», - отметил источник из окружения певицы и актера.

Напомним, что совсем скоро Дженнифер официально станет свободной женщиной. Бен Аффлек, наконец, дал ей согласие на развод, и 20 февраля будут готовы все документы по завершению бракоразводного процесса.

Что же касается Ченнинга Татума, то он стал вновь холостяком в конце 2024 года, когда разорвал помолвку. Его решение о расставании с Кравиц стало шоком для поклонников, так как они считали звезд идеальной парой.

Ранее Бен Аффлек переехал к бывшей жене из-за пожаров в Лос-Анджелесе.