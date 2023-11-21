Появившуюся на людях Бритни Спирс раскритиковали за грязные волосы

Поп-принцессу Бритни Спирс раскритиковали за выход в свет с грязными волосами. Певица появилась на ужине в легендарном голливудском ресторане, но ее неухоженный внешний вид не оценили в соцсетях. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

41-летняя исполнительница пришла в популярное заведение вместе со своим менеджером Кейдом Хадсоном. Они выбрали для ужина ресторан Chateau Marmont, где часто бывают звезды кино и шоу-бизнеса. Бритни примерила ярко-оранжевое платье с разрезом на ноге и узкие кожаные ботинки. Когда фанаты увидели снимки знаменитости, то были разочарованы. Они обратили внимание, что волосы у звезды были «грязными» и «неуложенными».

«Похоже на мочалку», — писали в комментариях.

Бритни пока ничего не ответила по этому поводу. Все свое внимание она обратила на мемуары, в которых раскрыла скандальные подробности своей жизни. Книга «Женщина во мне» уже стала бестселлером. Она возглавила список продаж в онлайн-магазине Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

Ранее мы писали о том, что певец Джастин Тимберлейк впервые появился на публике с женой после скандальных заявлений Бритни Спирс. Певица призналась, что бывший возлюбленный уговорил сделать ее аборт в 20 лет, из-за того, что не готов был становиться отцом в таком молодом возрасте. Пользователи Сети назвали артиста эгоистом и раскритиковали даже его нынешнюю супругу.