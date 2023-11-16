Развод отменяется: улыбающиеся Тимберлейк и его жена вышли в свет после откровений Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк вышел в свет со своей женой после скандальных откровений экс-возлюбленной Бритни Спирс. Мемуары поп-принцессы могли разрушить брак артиста, но этого не случилось. Об этом сообщает StarHit.

Бритни Спирс опубликовала подробности о своей жизни и рассказала, что происходило в тот период, когда она встречалась с Тимберлейком. Оказалось, что девушка была беременна, а парень заявил ей, что не готов быть отцом в таком молодом возрасте. Тогда 20-летняя звезда решилась на аборт, о чем пожалела. Операцию провели дома, чтобы не привлекать внимание к артистке.

Это стало шоком для ее фанатов. Многие набросились на Джастина с критикой и заявили, что его нужно «отменить», ведь певец подверг бывшую возлюбленную опасности и был эгоистом. Досталось и его жене, с которой он находится в браке уже 10 лет. Нашлись те, кто обвинил женщину в том, что она продолжает жить с таким человеком.

Фанаты Тимберлейка заступились за него, к ним присоединился его бывший продюсер и музыкант Тимбалэнд. Он порекомендовал Бритни держать язык за зубами и заявил, что певец должен был надеть на Бритни намордник.

После скандала в зарубежной прессе начали писать о том, что Джастин и его жена Джессика Бил поругались. Но влюбленные опровергли домыслы, появившись вместе на публике. На днях они посетили премьеру фильма «Тролли». Они держались за руки и улыбались друг другу.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс сделала неожиданное признание о муже, которого обвиняла в изменах.