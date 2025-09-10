Появились вместе на премьере: актриса Дженнифер Энистон больше не скрывает отношения с новым избранником

Американская актриса Дженнифер Энистон появилась в Нью-Йорке на вечеринке в честь премьеры четвертого сезона сериала «Утреннее шоу». Компанию ей составил возлюбленный, гипнотерапевт и лайф-коуч Джим Кертис.

На видео, полученном Daily Mail, видно, как актриса выходит из внедорожника и останавливается, чтобы дать фотографам возможность сделать снимки, прежде чем войти в здание. Бойфренд звезды «Друзей» оставался в машине, пока она не скрылась из виду.

Энистон была одета в черное платье в пол с открытыми плечами, на ногах были того же цвета туфли с открытым носком. Дженнифер распустила волосы, разделив их посередине и уложив в прямую прическу.

На премьере шоу 56-летняя актриса прошлась по красной дорожке одна. Также там появились ее коллеги по сериалу: Риз Уизерспун, Марион Котийяр, Джон Хэмм, Билли Крудап и другие.

Джим Кертис присоединился к возлюбленной позже. Недавно их отношения перешли на новый уровень. Актриса официально сообщила о них в своем личном блоге в социальной сети.

Ранее Дженнифер Энистон была замечена в компании нового избранника во время ужина в компании коллеги по ситкому «Друзья» Кортни Кокс и ее возлюбленного.