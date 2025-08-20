Актрису Дженнифер Энистон в компании нового избранника заметили на двойном свидании

Актрису Дженнифер Энистон в компании ее нового возлюбленного, известного в США лайф-коуча Джима Кертиса, заметили во время двойного свидания в Малибу. Подробности приводит Page Six.

Издание сообщает, что знаменитость и ее избранник посетили ресторан Nobu на берегу океана. Папарацци заметили пару во время ужина с коллегой Энистон по сериалу «Друзья», актрисой Кортни Кокс, и ее бойфреном Джонни Макдэйдом.

Фотографы засняли компанию, когда они выходили из заведения и направлялись к своим автомобилям.

О романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом стало известно в июле. Как рассказывали СМИ инсайдеры, их первые свидания прошли в доме актрисы в Лос-Анджелесе.

Недавно сам Кертис признался, что с детства страдает хроническим заболеванием. У гипнотерапевта синдромом раздраженного кишечника.

