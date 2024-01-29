Появились проблемы: Карла III не выпускают из больницы

Врачи решили оставить в больнице короля Великобритании Карла III, хотя ранее сообщалось, что его выпишут уже в воскресенье. The Sun пишет, что это может быть связано с возникшими проблемами во время лечения.

По данным британских СМИ, дата выписки короля была изменена из-за непредвиденных обстоятельств. В пятницу Карл III был госпитализирован для проведения плановой операции по удалению опухоли простаты. Ожидалось, что монарх выйдет из больницы в воскресенье, однако врачи продлили срок его пребывания. Согласно слухам, причиной этого решения стали возникшие трудности в процессе лечения.

«Ясно, что Карл мог остаться в больнице дольше двух ночей только в случае неожиданных проблем», – отметил источник.

Напомним, что Карл выбрал для лечения ту же больницу, где уже более двух недель находится принцесса Уэльская. Это решение принято с целью экономии, ведь таким образом он смог сохранить 14 тысяч фунтов. Король не стал тратить дополнительные средства, так как в больнице London Clinic уже было обеспечено присутствие полиции из-за лечения Кейт Миддлтон.

Об операции жены принца Уильяма на брюшной полости известно немного, так как близким было запрещено раскрывать диагноз. Ходят слухи о возможном серьезном недуге, ведь планируется, что женщина вернется к выполнению королевских обязанностей не ранее апреля.

Кроме того, перед операцией Карл посетил ослабшую Кейт. Кроме этого, у нее была Камилла, которая посетила и своего мужа после операции. Уильям ежедневно посещает больницу, оставляя своих детей под присмотром няни. Предполагается, что в четверг принцесса Уэльская выйдет из стен больницы и продолжит реабилитацию в домашних условиях.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри проигнорировал тяжелую болезнь отца, 73-летнего короля Карла, и демонстративно веселится на публике.