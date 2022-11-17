Появились первые фото Эмили Ратаковски в объятиях нового возлюбленного Пита Дэвидсона

Несколько дней назад сразу несколько крупных изданий сообщили, что разведенная модель Эмили Ратаковски закрутила роман с бывшим любовником Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Источники ссылались на частые совместные выходы пары и слова инсайдеров.

Однако подоспели реальные доказательства романтических отношений звезд. Папарацци засняли Эмили в объятиях Пита возле его дома.

Новый возлюбленный приехал к Ратаковски вчера вечером на машине, чтобы отвезти ее на празднование своего 29-летия. Однако покинуть квартиру у Эмими не получилось. Фотографы окружили ее дом со всех сторон, и девушке пришлось ждать, когда папарацци разойдутся.

Вскоре модель все же вышла из дома и быстро села в такси. Она поехала домой к парню. Пит ждал Эмили в месте назначения. Увидев любимую, он ее нежно обнял и принял от нее подарок.

Пользователи оказались в полном восторге от новых снимков. В Сети уже поздравляют звездную пару и ждут их официального совместного выхода в свет.

Напомним, что свели Дэвидсона и Ратаковски общие друзья. Пару считают одной из самых красивых в Голливуде. Эмили – привлекательная девушка, а Пит – настоящий сердцеед.