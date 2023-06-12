«Появились обстоятельства»: в Испании и Португалии отменили концерты певицы Веры Брежневой

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Италию и оборвала все связи с нашей страной. Казалось, что карьера супруги Меладзе в Европе складывается успешнее, чем у других эмигрантов. Преданные поклонники знаменитости всегда информировали о высоком спросе на ее концерты. Однако на этот раз Брежнева вышла на связь и сообщила печальную новость.

Как оказалось, Вера хотела отправиться в гастрольный тур по городам Испании и Португалии. Выступления артистки были запланированы в Лиссабоне, Барселоне, Марбелье и Аликанте. Однако внезапно четыре концерта были отменены. В чем причина произошедшего, Брежнева не стала сообщать. Вместо этого она пообещала поклонникам вернуть деньги за билеты на мероприятие.

«Появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. Я очень расстроилась», — высказалась певица.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева публично обратилась к Меладзе после новости о разводе. По мнению пользователей Сети, артистка это сделала коротко и без эмоций. Подробности смотрите здесь.