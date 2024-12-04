Появились новые подробности отношений Брэда Питта с детьми после конфликта с Джоли

Американский актер Брэд Питт хотел бы наладить отношения с детьми после конфликта с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом пишет издание Page Six.

Информатор из окружения знаменитостей рассказал, что Питту не хватает общения с наследниками. Источник уточнил, что артист считает, что празднование Рождества будет не таким радостным, если он не сможет провести время с детьми.

«Брэд скучает по своим детям и хотел бы, чтобы у них были более близкие отношения, особенно с учетом праздников и его дня рождения в этом месяце», — высказался инсайдер.

Уточняется, что Питт собирается провести праздники вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. Информатор добавил, что звезда «Бойцовского клуба» рад тому, что у него есть «потрясающая партнерша, которая поддерживает его».

Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016-м. После разрыва между ними вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются до сих пор.

Ранее Анджелина Джоли рассказала о своей жизни после развода с Брэдом Питтом.