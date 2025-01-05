Появились фото Тейлор Свифт с ее бэк-вокалисткой на яхте

Как отмечает газета The Daily Mail, этот кадр стал одним из нескольких в подборке Горман — так она захотела подвести итоги уходящего года. Помимо нее самой, Ньеме и Свифт, в кадре также присутствуют другие члены коллектива певицы, вместе с ней принимавшие участие в грандиозном туре.

На другом снимке, опубликованном Горман, Свифт и ее помощницы запечатлены в вечерних платьях на отдыхе.

Ранее мы писали о том, что Тейлор Свифт подарила лежащей в больнице фанатке наряд более чем за полмиллиона рублей.