Появились фото Тейлор Свифт с ее бэк-вокалисткой на яхте
© Chris Young/Associated Press/East News
Джеслин Горман, бэк-вокалистка американской певицы Тейлор Свифт, опубликовала в своих социальных сетях фотографии с их совместного отдыха. На снимках 35-летняя звезда, в 2024 году заработавшая 2 млрд долларов на своем мировом шоу Eras Tour, запечатлена рядом с Мелани Ньеме, другой своей бэк-вокалисткой.
Как отмечает газета The Daily Mail, этот кадр стал одним из нескольких в подборке Горман — так она захотела подвести итоги уходящего года. Помимо нее самой, Ньеме и Свифт, в кадре также присутствуют другие члены коллектива певицы, вместе с ней принимавшие участие в грандиозном туре.
На другом снимке, опубликованном Горман, Свифт и ее помощницы запечатлены в вечерних платьях на отдыхе.
Ранее мы писали о том, что Тейлор Свифт подарила лежащей в больнице фанатке наряд более чем за полмиллиона рублей.