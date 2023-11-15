Появилась надежда: семья Брюса Уиллиса верит в его исцеление

У родных Брюса Уиллиса появилась надежда, что знаменитого актера можно вылечить. В прошлом году звезда заявил о завершении своей карьеры, а после стало известно о его неизлечимой болезни. Жена артиста призналась, что скоро может появиться первое лекарство от деменции. Об этом сообщает Woman.ru.

Врачи озвучили страшный диагноз актера – лобно-височная деменция, которая с каждым годом прогрессирует. Это заметили родственники звезды, со временем он перестал узнавать друзей и уже не может обходиться без посторонней помощи. Если раньше считалось, что болезнь вылечить нельзя, а пациенты живут с ней всего несколько лет, то теперь у родных «Крепкого орешка» появился шанс.

Супруга артиста Эмма Хеминг рассказала о том, что вскоре может появиться лекарство от деменции. Она поговорила с доктором, который поведал о поисках методов лечения.

«Первые усовершенствованные методы лечения деменции прямо сейчас проходят клинические испытания, активно набирая участников. Настало время принять меры, чтобы покончить с этим заболеванием», – заявила женщина.

По словам жены актера, люди практически ничего не знают об этом недуге. А ведь форма деменции FTD может появиться и у молодых, даже в 20 лет. Важно установить точный диагноз, а на это могут потребоваться долгие месяцы.

«Как только мы узнали, что Брюс живет с синдромом FTD, мы смогли найти конкретную информацию, которая помогла нам понять болезнь, что в конечном итоге помогло поддерживать Брюса более качественно и эффективно», — рассказала Эмма Sunday paper.

Родные Уиллиса рады, что благодаря их откровениям общественность обратила внимание на эту проблему.

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