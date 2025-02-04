Кадр назвали невероятно пронзительным: в Сети обсуждают новое фото Кейт Миддлтон после химиотерапии

Кейт Миддлтон поделилась свежим кадром, сделанным ее 6-летним сыном, принцем Луи. В честь Всемирного дня борьбы с раком принцесса Уэльская оставила поклонникам эмоциональное послание. Фото появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

4 февраля Кейт Миддлтон, долгое время боровшаяся с онкологией, опубликовала в личном блоге новый кадр по случаю Всемирного дня борьбы с раком. Автором любительского снимка, сделанного в окрестностях коттеджа Аделаиды — резиденции принца и принцессы Уэльских, стал их сын, 6-летний принц Луи. На фото жена принца Уильяма предстала с распахнутыми руками в осеннем лесу. Она позировала в темно-зеленой куртке и кепке, дополнив образ шарфом, перчатками и сапогами.

«Не забывайте заботиться обо всем, что находится за пределами болезни», — заявила Кейт Миддлтон, добавив хэштег #WorldCancerDay.

Пользователи Сети оценили публикацию принцессы Уэльской и назвали кадр невероятно пронзительным.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре супруга принца Уильяма заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон раскрыла подробности химиотерапии.