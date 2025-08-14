Повсюду камеры и охрана: соседи пожаловались на Марка Цукерберга

Соседи Марка Цукерберга заявили, что он мешает им жить из-за строек и камер. Об этом сообщает The New York Times.

Миллиардер Марк Цукерберг постепенно скупает район Пало Альто в Калифорнии, где находится его дом. По данным СМИ, он уже приобрел земли под личный кинотеатр, бассейн и частную школу, куда ходят только его дети.

Соседи Цукерберга жалуются на многочисленные камеры видеонаблюдения на улицах и вездесущих охранников, которые следят за их детьми. По выходным предприниматель перекрывает дороги для звездных гостей, с которыми устраивает вечеринки.

Кроме того, достаточно много объектов Цукерберга еще в этапе строительства, поэтому мешает местным жителям и шум. Некоторые из них уже продали втридорога свои дома и участки предпринимателю, однако остальные намерены остаться жить в районе.

Несмотря на то, что семья Цукерберга организовала для соседей горячую линию, на которую можно обратиться с жалобами, жители района все равно написали коллективное письмо в СМИ.

Ранее мы писали о том, что Марк Цукерберг сообщил о тяжелой утрате.