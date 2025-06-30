«Наслаждайся раем, малыш»: Марк Цукерберг сообщил о тяжелой утрате

Американский медиамагнат Марк Цукерберг поделился с фанатами печальной новостью. Умер пес предпринимателя по кличке Бист, который был звездой социальных сетях.

Пса породы белый пули (венгерская овчарка) с необычной шерстью Цукерберг взял еще в 2011 году, когда животному было всего три месяца. Со временем Бист стал звездой социальных сетей, завоевав любовь миллионов пользователей. У него даже был свой личный аккаунт.

Программист трогательно попрощался с любимым питомцем в социальных сетях.

«Наслаждайся раем, малыш», — написал Марк.

Жена Цукерберга Присцилла Чан неоднократно рассказывала о любви мужа к домашнему любимцу. По ее словам, Бист был «вторым по значимости проектом» для Марка.

В основном собаки этой породы темного окраса, белые пули составляют лишь 2%.

Напомним, Цукерберг занял второе место в рейтинге богатейших людей по версии Forbes. На первом месте вновь расположился основатель компании SpaceX Илон Маск.