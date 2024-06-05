«Повезло, что я жива»: 29-летняя певица Холзи в слезах раскрыла свой страшный диагноз

Американская певица Эшли Николетт Франджипани, выступающая под псевдонимом Холзи, сообщила, что узнала о страшном диагнозе. 29-летняя артистка опубликовала в своем блоге эмоциональное видео из больницы, на котором не смогла сдержать слез.

«Короче говоря, мне повезло, что я жива», — призналась Холзи своим поклонникам, не назвав точный диагноз.

При этом в описании к ролику она оставила отметки на Общество лейкемии и лимфомы и Альянс по исследованию волчанки. А на одном из кадров Холзи показала себя в платке, под которым не было волос.

Артистка долго скрывала наличие проблем со здоровьем и несколько лет назад просто перестала выходить в свет. Она призналась, что за время болезни написала новый альбом и выпустила песню с пессимистичным названием «Конец».

Ранее больная раком принцесса Кейт Миддлтон после курса профилактической химиотерапии впервые за полгода появилась в публичном месте. В настоящее время королевская семья вместе с детьми отдыхает в своем поместье в Сандрингеме, и очевидцы утверждают, что видели жену принца Уильяма в местном яхт-клубе.