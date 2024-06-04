Больная раком Кейт Миддлтон после курса химиотерапии впервые появилась на публике

Больная раком принцесса Кейт Миддлтон после курса профилактической химиотерапии впервые за полгода появилась в публичном месте. В настоящее время королевская семья вместе с детьми отдыхает в своем поместье в Сандрингеме, и очевидцы утверждают, что видели жену принца Уильяма в местном яхт-клубе.

Как пишет Daily Mail, Кейт является давней любительницей парусного спорта, однако по состоянию здоровья на подаренную мужем яхту не поднимается. Она приезжает в клуб вместе с детьми Шарлоттой и Джорджем, которые начали брать уроки парусного спорта, и ждет их на берегу с книгой в руках.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона, и ей была проведена операция на брюшной полости. По официальной информации из королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. После этого принцесса перестала появляться на публике. В марте 2024 года стало известно, что у Кейт рак толстой кишки, который выявили, когда герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки.

Ранее стало известно, что в конце мая Кейт Миддлтон успешно прошла самый сложный этап лечения от онкологии и в ближайшее время планирует вернуться к королевским обязанностям и даже появиться на публике впервые за долгое время.