«Повезло, что выжил»: сына певицы Шер госпитализировали с передозировкой наркотиками

Сына певицы Шер Элайджу Блю Оллмана госпитализировали с передозировкой наркотиками. По информации TMZ, 48-летнего мужчину еле удалось спасти.

Уже много лет наследник звезды сцены страдает от зависимости. Шер неоднократно пыталась помогать Элайдже, оплачивала лучшие реабилитационные центры, чтобы он избавился от тяги к запрещенным веществам. Но Оллман так и не смог отказаться от препаратов.

После очередной передозировки мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Источник СМИ сообщил, что врачи боролись за жизнь пациента и в итоге смогли привести его в чувства.

«Сейчас о нем прекрасно заботятся, он получает хороший уход. Состояние удалось стабилизировать. Элайдже повезло, что он выжил», - заявил инсайдер.

По информации источника, Шер сейчас сосредоточена на здоровье сына. Несмотря на то, что у них непростые отношения, она не намерена оставлять наследника в трудный жизненный период. Певица собирается быть рядом с Элайджой, пока он полностью не восстановится.

Ранее жена сына Шер Элайджи Блю Оллмана подала на развод после 11 лет брака.