Повар принцессы Дианы рассказал, что она питалась диетической едой. Об этом сообщает Hello.

Повар Даррен Макгрейди, проработавший с королевской семьей, рассказал о питании принцессы Дианы. По словам повара, она была придирчива к еде, которую для нее готовили. Питалась Диана исключительно здоровой пищей.

При этом принцесса делала исключения и добавляла в рацион говядину и баранину только тогда, когда к ней приезжали гости.

«Она придерживалась здорового образа жизни, поэтому у нас практически не было говядины в меню, если только мальчики не были дома. Она никогда не ела свинину. Иногда позволяла себе баранину, когда принимала гостей, но в основном на столе были курица, рыба или вегетарианские блюда», — рассказал повар.

Макгрейди добавил, что до принцессы Дианы готовил еду для Елизаветы II, которая предпочитала блюда с «тяжелыми соусами» и сливками.

