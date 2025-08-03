Близкие бьют тревогу: король Великобритании Карл III измотан смертельной болезнью и работой

Король Великобритании Карл III сильно измотан смертельной болезнью и плотным рабочим графиком. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на источник.

В окружении больного раком Карла III рассказали, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он стремится увеличивать количество работы. Близкие опасаются, что бывший муж принцессы Дианы может довести себя до полного истощения. Такого же мнения придерживается и супруга 76-летнего короля Камилла.

По словам инсайдера, монарх отказывается сбавлять темп, поскольку именно работа придает ему силы в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается», — поделился источник.

Напомним, об ухудшении состояния Карла III стало известно в феврале 2024 года: тогда в Букингемском дворце объявили, что в ходе обследования у короля обнаружили рак. Сын королевы Елизаветы II регулярно посещал врачей и ложился в больницу. Из-за лечения королю пришлось отменить большую часть мероприятий, запланированных в 2024 году.

Ранее сообщалось о том, что онкобольной Карл III начал отказываться от еды.