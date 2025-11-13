«Потрясающий парень»: вдова Оззи Осборна не смогла сдержать эмоций после голосового сообщения от Дональда Трампа

Семья покойного рокера Оззи Осборна впервые публично собралась вместе после смерти музыканта в июле этого года. Вдова экс-солиста Black Sabbath Шэрон и двое их детей, дочь Келли и сын Джек, появились в подкасте The Osbournes, который вышел в минувшую среду, 12 ноября.

Как сообщает Daily Mail, в ходе семейного шоу, родные рок-певца, сидя вместе за одним столом, прослушали голосовое сообщение от президента США Дональда Трампа. Свое обращение глава Белого дома записал после кончины иконы хэви-метала этим летом.

После прослушивания Шэрон Осборн не смогла сдержать эмоций. Во время подкаста семья также ознакомилась с посланием от британского короля Карла III. Но именно слова американского лидера заставили вдову музыканта расплакаться.

«Привет, Шэрон, это Дональд Трамп. Я просто хотел пожелать тебе и твоей семье всего наилучшего. Оззи был потрясающим парнем. Я встречался с ним несколько раз и хочу сказать, что он был уникальным во всех отношениях и талантливым человеком», — сказал президент США.

В заключение он добавил: «Хочу пожелать вам всего наилучшего. Это тяжело, я знаю, как вы были близки. Все, что я могу сделать, — это позаботиться о вас, передать привет вашей семье. Спасибо, до свидания».

Сама Шэрон рассказала, что пересекалась с Трампом в 2010 году, когда появилась в его шоу The Celebrity Apprentice на канале NBC. По ее словам, у нее сложились положительные впечатления от него. Она отметила, что не рассматривает высказывания главы Белого дома о ее муже в контексте его политической деятельности.

