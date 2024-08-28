13-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм отметила день рождения в Диснейленде

Дочери Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер исполнилось 13 лет. Девочка решила отметить праздник немного позже и собраться вместе с друзьями в Диснейленде.

В социальных сетях одна из подруг звездной наследницы опубликовала фото с торжества. Кроме приятелей Харпер, в парке развлечений были еще и ее братья Ромео и Круз. Для прогулки в Диснейленде дочь знаменитого футболиста и модели выбрала нежно-розовое короткое платье и белые кроссовки. Другие гости были в повседневной одежде.

Судя по кадрам, компания веселилась в парке до вечера. Последние фото были сделаны уже в позднее время суток. Тогда у Харпер на голове был уже ободок с ушами, который она купила или выиграла на каком-то аттракционе.

Напомним, что Харпер родилась у Виктории и Дэвида Бекхэм после появления у пары на свет трех сыновей. В Сети девочку называют «главной звездой» семьи. Супруги с самой свадьбы мечтали именно о дочери, поэтому, когда она у них, наконец, появилась, то сразу стала их любимицей. При этом братья Харпер никогда тоже не жаловалось на отсутствие любви и внимания.

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