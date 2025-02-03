«Потребует внушительную компенсацию»: озвучены условия развода принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл на фоне продолжающихся слухов о разрыве уже обсудили условия развода. Герцогиня Сассекская намерена получить компенсацию и оставить королевский титул в случае расторжения брака. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров.

Информация о возможном расставании принца Гарри и Меган Маркл появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности. Недавно стало известно, что герцога Сассекского могут в любой момент депортировать из США, а новый проект его супруги потерпел неудачу. Более того, выяснилось, что герцогине Сассекской предлагали написать книгу в случае развода с мужем. Все это лишь подогревает слухи о разрыве пары.

Как утверждают инсайдеры, Меган Маркл уже озвучила свои условия развода с принцем Гарри. Оказалось, что герцогиня Сассекская поручила своим адвокатам добиться финансового соглашения, согласно которому она сохранит королевский титул, недвидимость и получит «огромную кучу денег».

«Меган ясно дала понять, что, если они расстанутся, она потребует внушительную компенсацию и сохранит свой королевский титул. Она никуда не уедет, если только не получит титул, недвижимость и огромную кучу денег. Меган пойдет на сделку, чтобы защитить себя», — заявил собеседник издания.

Судя по всему, принц Гарри опасается возможного развода. В своих мемуарах «Запасной» он признался, что однажды в пьяном состоянии очень грубо вел себя с Меган Маркл. Тогда она заявила, что больше не потерпит такого отношения.

«По сей день Гарри очень серьезно относится к ее ультиматуму — он знает, что, если он снова перейдет черту, она разведется с ним», — отметил источник.

Ранее сообщалось о том, что друзья принца Гарри и Меган Маркл назвали слухи об их разводе «удручающими».