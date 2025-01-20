Друзья Гарри и Меган Маркл назвали слухи об их разводе «удручающими»

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл считают жесткую критику в их адрес, прозвучавшую в недавно опубликованной статье The Vanity Fair, «удручающей». Об этом 20 января сообщает The Daily Beast.

Авторы разгромного материала, вышедшего в одном из самых авторитетных модных журналов Запада, утверждают, что Гарри и Меган неоднократно выказывали пренебрежительное отношение к своим сотрудникам и партнерам. Кроме того, звездной парой недовольны их соседи по Монтесито — на условиях анонимности они рассказали журналистам, что принц и его жена ведут себя высокомерно и привлекают ненужное внимание к этому тихому месту в штате Калифорния.

При этом, как сообщается, команда Меган заранее интересовалась у гигантов книжной индустрии возможностью написать и издать ее воспоминания в том случае, если ей придется разводиться с мятежным принцем. Хотя в материале и уточняется, что лицо, действовавшее якобы от имени Маркл, дало понять, что пара не разводится и вопрос сформулирован исключительно теоретически, пользователи Сети уже успели изобрести множество слухов и спекуляций относительно состояния брака двух знаменитостей.

Гарри и Меган пока никак не прокомментировали ситуацию — однако близкие к паре источники рассказали, что освещение событий представляется им «крайне удручающим».

Ранее актриса Шэрон Стоун положительно отозвалась об опыте соседства с Меган Маркл и принцем Гарри.