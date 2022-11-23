Потеснил Уильяма: Кейт Миддлтон смутилась при виде темнокожего крепкого мужчины

Вокруг личной жизни членов британской королевской семьи ходит множество слухов. Поклонники всерьез обсуждают, что брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон трещит по швам. Недавно в Сети появилось фото, на котором принцесса Уэльская смущается рядом с темнокожим и крепким мужчиной. Видно, что ей льстит его внимание.

Знаменитые супруги приняли у себя в Лондоне президента ЮАР Сирила Рамафосу. 70-летний глава южноафриканского государства встал между королевскими особами. Он широко улыбался, а Кейт сияла рядом с ним. Принцесса позировала в элегантном платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Пользователи Сети отметили, что Миддлтон выглядит великолепно и, наконец, улыбается на фото. На совместных снимках с мужем она обычно выглядит хмурой и печальной. В последнее время шатенка заметно отстранена от отца своих детей.