Потеснил Уильяма: Кейт Миддлтон смутилась при виде темнокожего крепкого мужчины
Вокруг личной жизни членов британской королевской семьи ходит множество слухов. Поклонники всерьез обсуждают, что брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон трещит по швам. Недавно в Сети появилось фото, на котором принцесса Уэльская смущается рядом с темнокожим и крепким мужчиной. Видно, что ей льстит его внимание.
Знаменитые супруги приняли у себя в Лондоне президента ЮАР Сирила Рамафосу. 70-летний глава южноафриканского государства встал между королевскими особами. Он широко улыбался, а Кейт сияла рядом с ним. Принцесса позировала в элегантном платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Пользователи Сети отметили, что Миддлтон выглядит великолепно и, наконец, улыбается на фото. На совместных снимках с мужем она обычно выглядит хмурой и печальной. В последнее время шатенка заметно отстранена от отца своих детей.
princeandprincessofwales/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Недавно в скандальном паблике DeuxMoi появилась информация об изменах одного из членов королевской семьи. Фанаты решили, что речь шла об Уильяме.
«Консервативная супруга не разделяет его извращенные предпочтения. Она не обращает внимание на его любовниц, поскольку считает, что мужу лучше реализовать свои сексуальные желания на стороне, тем более что это только секс без эмоций. Однако с последней женщиной ситуация вышла из-под контроля», – сообщил анонимный источник.
Поклонники уверены, что Кейт не будет разводиться с супругом. Они считают, что девушка давно приняла свое положение и будет терпеть мужа до последнего.
Ранее мы писали о том, какие традиции нарушили Кейт и Уильям в воспитании детей.