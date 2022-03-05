Семья на первом месте: какие традиции нарушили Кейт и Уильям в воспитании детей
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Фото: Picture-alliance
Отец принца Уильяма Чарльз и его мать королева Елизавета II, воспитывались в сдержанных и строгих условиях. Между родителями и детьми не было тесного и близкого контакта. А ставить семью на первое место, пренебрегая важностью королевских обязанностей было вовсе недопустимо.
Но Кейт и Уильям не последовали устоявшимся принципам и все свое внимание сфокусировали на детях. Королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, что герцоги полностью сосредоточены на том, чтобы подарить своим детям настоящее счастливое детство.
«Вера в том, что детей нужно видеть, а не слышать, к счастью, больше не существует», — цитирует эксперта ExpressUk.
Виктория также отметила, что королева поддержала стремление Кейт, и Уильяма к близости с детьми и одобрила их решение воспитывать их самостоятельно.
Принц Уильям вместе со своим братом выросли под прицелами фотокамер и на глазах у журналистов. Наследник престола не желает такого же будущего для своих сыновей и дочери. Поэтому герцоги тщательно оберегают Джорджа, Шарлотту и Луи от излишнего внимания.
Иногда дети появляются на публичных мероприятиях вместе с родителями, но только если сами этого захотят.
Фото: Picture-alliance