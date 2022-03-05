Семья на первом месте: какие традиции нарушили Кейт и Уильям в воспитании детей

Отец принца Уильяма Чарльз и его мать королева Елизавета II, воспитывались в сдержанных и строгих условиях. Между родителями и детьми не было тесного и близкого контакта. А ставить семью на первое место, пренебрегая важностью королевских обязанностей было вовсе недопустимо.

Но Кейт и Уильям не последовали устоявшимся принципам и все свое внимание сфокусировали на детях. Королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, что герцоги полностью сосредоточены на том, чтобы подарить своим детям настоящее счастливое детство.

«Вера в том, что детей нужно видеть, а не слышать, к счастью, больше не существует», — цитирует эксперта ExpressUk.

Виктория также отметила, что королева поддержала стремление Кейт, и Уильяма к близости с детьми и одобрила их решение воспитывать их самостоятельно.

Принц Уильям вместе со своим братом выросли под прицелами фотокамер и на глазах у журналистов. Наследник престола не желает такого же будущего для своих сыновей и дочери. Поэтому герцоги тщательно оберегают Джорджа, Шарлотту и Луи от излишнего внимания.

Иногда дети появляются на публичных мероприятиях вместе с родителями, но только если сами этого захотят.