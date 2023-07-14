«Потеряла все функции лица»: у избранницы Роберта Де Ниро начался паралич после родов

Избранница голливудского актера Роберта Де Ниро рассказала, что после родов у нее развился паралич лица. Тиффани Чен родила звезде дочь, которая стала седьмым его ребенком. Но женщина столкнулась с огромными проблемами. Об этом сообщает Woman.ru.

В мае 2023 года общественность удивила новость о том, что у 79-летнего актера появился еще один ребенок. Оказалось, что он тайно стал отцом в седьмой раз! У артиста родилась дочь Джия Вирджиния Чен-Де Ниро.

Мама малышки призналась в интервью «CBS Mornings», что после родов у нее начались сложности со здоровьем. У женщины развился паралич Белла. Это временное состояние, но у избранницы актера пострадали сразу обе стороны лица. По мнению экспертов, это вызвано воспалением и отеком лицевого нерва. Возможно, на это повлияла вирусная инфекция.

Тиффани рассказала, что как только вернулась из роддома, то почувствовала покалывание и онемение языка. В следующие дни ей становилось только хуже. Через неделю женщина уже не могла нормально есть.

«Попробовала положить в рот вилку с едой, но все выпадало. А потом я начал невнятно говорить», – поделилась она.

Тогда избранница артиста испугалась и связалась с врачом, который срочно отправил ее в больницу, где она «потеряла все функции лица».

На кадрах было заметно, что женщина до сих пор полностью не восстановилась. Одна сторона ее рта оттягивалась в сторону во время беседы.

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