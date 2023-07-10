Актер Джонни Депп посетит Россию за $370 тысяч и экскурсию по Калининграду

Стало известно о том, что звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп приедет в Москву осенью этого года. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу группы «ЯМОРЕ».

По словам представителей коллектива, они вели переговоры с Деппом с 2018 года, когда он был с гастролями в Москве в составе музыкальной группы Hollywood Vampires. Они общались с мировой звездой и приглашали его записать совместную песню, но в какой-то момент вся его жизнь закрутилась вокруг судов с бывшей женой Эмбер Херд.

«Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

Отмечается, что речь идет о гонораре в $370 тыс., но кроме этого Депп попросил провести ему экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Оказалось, что актер мог получить больше денег, но отказался в пользу познавательной прогулки.

Представители группы с нетерпением ждут видеозвонка с актером, который состоится уже через две недели. Они говорят, что Джонни простой человек и «классный мужик».

«Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — поделился эмоциями Лисов.

Ранее фанаты Джонни Деппа возмутились видом гниющих зубов актера на Каннском кинофестивале.