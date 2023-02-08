Потерял зрение и оглох: актер Эштон Кутчер столкнулся с серьезными осложнениями после волчанки

45-летний актер Эштон Кутчер, являющийся одним из самых сексуальных мужчин в Голливуде, рассказал о тяжелом заболевании. Несколько лет назад он мучился от редкой формы волчанки (васкулита), которая не прошла бесследно.

Недуг артиста сопровождался серьезными осложнениями. Он потерял зрение, перестал слышать, а также не мог даже просто передвигаться. Болезнь на некоторое время сделала его неподвижным, но вскоре ему удалось практически полностью оправиться. Правда, с ним осталось напоминание о тех страшных днях в виде глухоты на одно ухо.

Эштон признался, что из-за плохого слуха он на красной дорожке попал в нелепую ситуацию. Это было, когда он представлял вместе с Риз Уизерспун романтическую комедию «К тебе или ко мне?». По словам актера, после того выхода в свет его долго обсуждали в Сети, так как он вел себя странно. Дело в том, что он не слышал, что ему говорили, поэтому поворачивался и реагировал наугад.

«Я не знаю, кто выкрикивает мое имя, но я знаю, что многие кричат: «Риз! Эштон! Сюда! Смотри сюда!» И в какой-то момент ты думаешь: «Боже, посмотреть на камеру? Понятно. Мы закончили», - рассказал Эштон Кутчер.

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