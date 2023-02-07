«Нуждается в психотерапии»: коллеги Леонардо Ди Каприо бьют тревогу из-за его поведения

Главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо снова заставил говорить о себе. После слухов о романе 48-летнего актера с 19-летней моделью, коллеги начали подозревать, что у знаменитости есть некоторые проблемы. А канадская актриса и комедиантка Кэтрин Райан заявила, что мужчине необходима помощь.

Напомним, что артист долгое время встречался с красавицей Камиллой Морроне. Поклонники надеялись, что именно эта девушка женит на себе завидного холостяка. Но Лео бросил избранницу после ее 25-летия. В Сети подсчитали, что мужчина всегда расстается с возлюбленным, когда они достигают определенного возраста.

Кэтрин Райан нашла объяснение, почему Ди Каприо тянет к молодым красавицам. Она объяснила это тем, что звезда просто не хочет взрослеть. Артистка пошутила, что скоро даже легендарный фильм «Титаник» станет старым для того, что в нем был Лео. К ее словам присоединилась журналистка Кейтлин Моран. Об этом пишет Lenta.ru.

«Мне кажется, что у него «титаническая» травма. Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и постоянно отдыхает на яхте. Чувак нуждается в психотерапии», — написала она.

Ранее мы писали о том, что голливудский красавец Брэд Питт собирается уйти на пенсию.