Потерял привилегию: почему принц Уильям больше не будет летать вместе с сыном Джорджем

Старший сын принца Уильяма Джордж через год может лишиться ключевой королевской привилегии. Внуку Карла III понадобится одобрение на некоторые действия. Так, это касается авиаперелетов. Об этом пишет mk.ru.

В 12 лет наследник Уильяма не сможет летать с ним на самолетах. Такие строгие правила нужны для защиты будущей монархии. «Два наследника престола не могут перемещаться в одном самолете» - гласит оно.

По словам экс-пилота короля, принц Уильям примерно в таком же возрасте перестал летать с отцом.

«Интересно, что мы летали все четверо: принц Чарльз, принцесса Диана, принц Уильям и принц Гарри, пока старшему сыну не исполнилось 12 лет», – поделился он.

Пилот добавил, что четверо членов семьи могли летать вместе «только с письменного разрешения ее величества Елизаветы II». Когда Уильяму исполнилось 12 лет, то он летал на 125-м самолете из Нортхолта. Это было придумано для того, чтобы в случае трагедии оба наследника не пострадали.

Правило может быть использовано в будущем, тогда Джорджу тоже придется перестать летать с семьей после исполнения 12 лет. Только Карл III может письменно разрешить полеты.

По словам королевского эксперта Дженни Бонд, принц Уильям и Кейт Миддлтон уже начинают готовить Джорджа к его королевской судьбе. Его чаще выводят на публику, чтобы он привык ко всеобщему вниманию.

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