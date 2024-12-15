Поступила как настоящий профессионал: Билли Айлиш бросили в лицо браслет на концерте

Американская певица Билли Айлиш отправилась в масштабный гастрольный тур. В Аризоне на концерте исполнительницы произошел неприятный инцидент. Фанат бросил ей браслет в лицо.

Видео с концерта знаменитости опубликовали в Сети. На нем видно, как Билли сидит на сцене и исполняет композицию. В какой-то момент звезда прервалась, так как ей в лицо прилетел браслет.

Айлиш удивилась происходящему и на несколько секунд перестала петь. Однако затем 22-летняя певица поступила как настоящий профессионал: она подняла микрофон и продолжила исполнять трек. Что было с фанатом, который бросил в Айлиш браслет, пока не известно.

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