Постоянно ссорились из-за этого: раскрыта причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека активно обсуждается в СМИ уже больше двух месяцев. Причина разрыва не разглашается, однако выяснилось, что супруги постоянно ссорились из-за чересчур откровенных нарядов артистки. Об этом сообщает Daily Mail.

В одном из интервью сама Дженнифер Лопес признавалась, что мужу не нравились ее смелые наряды. Известно, что певица не боится провокационных образов, она не избегает глубоких декольте и головокружительных мини. Из-за этого артисты часто ссорились.

«Иногда он шутит. Порой он спрашивает: „А где окончание этой футболки?“, и я такая: „Ну знаешь, тут больше ничего нет!“. Он никогда не ходит на примерки, ничего такого», — рассказывала Дженнифер Лопес.

Певица отмечала, что всегда спрашивала мнение супруга относительно ее нарядов, когда собиралась на крупные мероприятия.

«Когда я одеваюсь или собираюсь на красную дорожку, какое-то крупное мероприятие, обычно я его спрашиваю. „Что ты думаешь? Это или другое? Тебе нравится это или другой вариант?“», — делилась знаменитость.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе супругов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. В начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Недавно появилась информация о том, что певица и актер завершили оформление необходимых для развода документов. Как утверждалось, пара уже подготовила совместное заявление о своем расставании.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек ушел от Дженнифер Лопес из-за одной черты ее характера.