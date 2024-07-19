Бен Аффлек ушел от Дженнифер Лопес из-за одной черты ее характера

Журналисты выяснили, какая черта характера Дженнифер Лопес заставила Бена Аффлека расстаться с певицей. Об этом пишет Page Six.

Как рассказал анонимный источник, склонность исполнительницы все драматизировать довела звезду «Исчезнувшей». Хотя актер расстроен исходом отношений, он считает развод правильным решением.

«Он расстроен и подавлен из-за того, что ничего не вышло, хотя он знает, что положить конец отношениям — это правильное решение. У Дженнифер большая свита, которая следует за ней каждый день: команда гламурных стилистов, видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры. Она пыталась заставить Бена понять, что быть Дженнифер Лопес, — это работа 24/7», — поделился информатор.

При этом Аффлек не ставит работу на первое место. Артист может расслабиться за пределами съемочной площадки, поскольку не привык трудиться в режиме 24/7 в отличие от жены.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в 2000-х и даже готовились к свадьбе, но тогда им не удалось построить крепкие отношения. В 2021-м звезды снова сошлись, а через год официально узаконили свои отношения. Тем не менее уже в мае 2024-го появились слухи о проблемах в их браке.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вторую годовщину свадьбы порознь.