«Постоянная любовь»: Дженнифер Лопес показала главного мужчину в своей жизни

Певица Дженнифер Лопес опубликовала фото с отцом и назвала его своим героем. Звезда трогательно поздравила родителя с Днем отца, который в США традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

В соцсетях у исполнительницы появился черно-белый снимок, на котором Дженнифер еще совсем маленькая позировала на руках у молодого мужчины. Это отец знаменитости Дэвид Лопес. Певица нежно обратилась к папе.

«С Днем отца, папочка. Годы идут, и я все больше осознаю, насколько исключительна твоя тихая сила и постоянная любовь. Твое постоянство, доброта и внимательность всегда были примером для меня. Спасибо за все, что ты делаешь для меня и детей. Ты всегда был моим героем», — написала звезда.