«Постоянная любовь»: Дженнифер Лопес показала главного мужчину в своей жизни
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Певица Дженнифер Лопес опубликовала фото с отцом и назвала его своим героем. Звезда трогательно поздравила родителя с Днем отца, который в США традиционно отмечается в третье воскресенье июня.
В соцсетях у исполнительницы появился черно-белый снимок, на котором Дженнифер еще совсем маленькая позировала на руках у молодого мужчины. Это отец знаменитости Дэвид Лопес. Певица нежно обратилась к папе.
«С Днем отца, папочка. Годы идут, и я все больше осознаю, насколько исключительна твоя тихая сила и постоянная любовь. Твое постоянство, доброта и внимательность всегда были примером для меня. Спасибо за все, что ты делаешь для меня и детей. Ты всегда был моим героем», — написала звезда.
Напомним, что Дэвид Лопес имеет пуэрториканские корни. Он работал программистом и был главным кормильцем семьи, пока его жена Гваделупе занималась домом и воспитанием детей. Кроме Дженнифер, в семье подрастали еще две дочери – Лесли и Линда.
Первое время Лопесы жили в тесной квартире, но благодаря упорному труду Дэвиду удалось накопить на просторный двухэтажный дом, где семья смогла обустроиться с комфортом.
Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек хочет поскорее избавиться от бывшей жены Дженнифер Лопес. Актер готов ради этого потерять миллионы долларов за дом.