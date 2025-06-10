Бен Аффлек готов потерять миллионы долларов за дом, чтобы избавиться от Лопес

Актер Бен Аффлек готов снизить цену за особняк в Беверли-Хиллз еще на несколько миллионов долларов, чтобы поскорее оборвать все связи с бывшей женой Дженнифер Лопес. Напомним, что на данный момент купить коттедж можно за 52 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

После расставания Бен и Дженнифер выставили на продажу дом, в котором мечтали строить семью. Изначально они хотели выручить за него 60 млн долларов, но из-за отсутствия покупателей немного снизили цену. Впрочем, ситуацию это не улучшило. Источник СМИ сообщил, что Аффлек намерен отказаться еще от нескольких миллионов, чтобы поскорее избавиться от недвижимости и бывшей жены в своей жизни.

«Бен и Джей Ло снизили цену на свой особняк в Беверли-Хиллз на 8 миллионов долларов, но для Бена это ничего не значит. Он действительно хочет, чтобы это было продано, чтобы он мог разорвать последнюю нить, которая связывает его с Дженнифер», - рассказал информатор.

Отметим, что супруги расстались еще год назад. Однако официально их развели только в январе 2025 года. Сейчас бывшие возлюбленные не общаются, и непроданный особняк – единственное, что их еще связывает.

Ранее инсайдер рассказал о влюбленности Бена Аффлека в бывшую жену Брэда Питта.