Поставлявший наркотики Мэттью Перри врач возобновит работу

Врач Сальвадор Пласенсия, которого обвиняют в поставке наркотиков голливудскому актеру Мэтью Перри, собирается возобновить медицинскую практику уже на этой неделе. Об этом сообщает NBC.

Адвокат Пласенсия рассказал, что медик выйдет на работу в принадлежащей ему клинике неотложной помощи в Калабасасе, США.

Уточняется, что Пласенсия не признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков и был освобожден под залог в 100 тысяч долларов (около 9,1 млн рублей). Судья, который курирует дело врача, постановил, что ему необходимо повесить на двери своей клиники табличку, информирующую потенциальных пациентов о его судебном деле.

Пациенты специалиста также должны будут при каждом посещении подписывать форму, которая подтверждает, что они понимают выдвинутые против него обвинения и дают согласие на лечение.

Пласенсия, как считает следствие, принимал участие в незаконных поставках наркотиков артисту в сговоре с помощником звезды Кеннетом Ивамасой.

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Употребление наркотиков привело к сердечному приступу. Были арестованы пять человек, включая врача, поставлявшего наркотики.

Ранее отчим Мэттью Перри прокомментировал арест обвиняемых в его смерти.