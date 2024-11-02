Актер-миллиардер Арнольд Шварценеггер лишил денег внебрачного сына Джозефа

Актер Арнольд Шварценеггер лишил материальной поддержки младшего сына Джозефа. Как утверждает сам звездный отец, он сделал это из большой любви к нему. Об этом сообщает Moneypop.

Артист, состояние которого оценивается в миллиард долларов, перестал давать деньги внебрачному сыну, так как захотел, чтобы он всего в жизни добился сам. Несмотря на то, что Джозеф и так 14 лет не получал никакой помощи от Арнольда, потому что не знал об их родстве, обиды на родителя он не затаил. Он понял решение звезды и принял его.

После окончания университета Джозеф захотел пойти по стопам отца. Он уже успел сняться в нескольких сериалах и фильмах. Также в планах у него еще несколько проектов. Отмечается, что Шварценеггер никак не помогает сыну в продвижении, поэтому он сам завоевывает признание в Голливуде.

Напомним, что мама Джозефа долгое время скрывала от сына, кто его отец, так как не хотела скандала. Тайну случайно открыла его бабушка. Отношения с Арнольдом у молодого человека наладились не сразу. Сначала актер не принимал наследника, но со временем они подружились.

Ранее старшая дочь Барака Обамы отказалась от фамилии отца.