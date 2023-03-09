Последнее желание: о чем журналист Ларри Кинг умолял своих адвокатов перед смертью

Известный журналист Ларри Кинг умер в январе 2021 года после длительной борьбы с раком легких. Стало известно, о чем умолял мужчина своих адвокатов перед кончиной.

Оказывается, он просил правозащитников помочь ему развестись со своей женой Шоун Саутвик Ларри Кинг, которая работала певицей и актрисой.

По словам друга Ларри, продюсера Грега Кристенсена, Шоун издевалась над тяжелобольным мужем. Она изолировала его в огромном особняке в Беверли-Хиллз и не давала друзьям и коллегам навещать звезду. А когда Кинг совсем ослаб, жена выгнала его из главного здания особняка и отправила жить в подсобку на заднем дворе.

Отмечается, что Кингу был нужен круглосуточный уход, ему помогали сиделки. Также Шоун не позволила, присматривающим за телеведущим, забрать его вещи и лекарства из спальни главного дома.

«Шоун плохо обращалась и оскорбляла Ларри Кинга, чему я лично был свидетелем, когда приходил к ним в дом. Супруга запретила Ларри Кингу жить или спать в главном доме и заставила его ночевать в подсобке, которая находилась на заднем дворе дома», — рассказал Грег Кристенсен.

По просьбе Кинга, Грег также собрал доказательства внебрачной связи Саутвик с неким Ричардом Грином. У продюсера сохранились фото переписок Шоун с любовником, которые он отнес в суд.

«Сообщения, в которых содержались откровенные описания сексуального характера того, что Шоун Кинг и мистер Грин планировали совершить, или сексуальных действий, которыми они ранее занимались», — указано в заявлении продюсера.

Добавляется, что пара много раз была близка к разводу. В 2010 году жена уличила мужа в измене. По словам женщины, телеведущий спал с ее сестрой. А в 2019-м сам Ларри подал на развод, но процесс затянулся, а позже Кинга сразил инсульт.

Ларри попросил Грега помочь сбежать из особняка и найти собственную квартиру, а также сохранить копию его завещания. Знаменитость опасался, что жена оставит его детей без копейки после его смерти.

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