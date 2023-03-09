Деми Мур переехала к тяжелобольному Брюсу Уиллису и его жене: семья готовится к худшему

60-летняя актриса Деми Мур переехала в дом Брюса Уиллиса, в котором он живет вместе со своей нынешней женой Эммой Хемминг. Сообщается, что актриса собирается заботится о тяжелобольном бывшем супруге и быть с ним до самого конца.

По информации инсайдеров, «крепкому орешку» с каждым днем становится все хуже, и его близкие уже готовятся к самому худшему. Сначала мало кто понимал, зачем Мур решила жить с новой семьей Уиллиса, но теперь уже не возникает никаких вопросов. Она трепетно относится к актеру и помогает всем, чем может, Эмме. Главная задача родных Брюса сейчас – это окружить его заботой и любовью, чтобы последние дни своей жизни он был счастлив.

Напомним, что во время пандемии пару лет назад звезда «Пятого элемента» находился в изоляции именно с Деми Мур и их дочерями, так что у артистки уже есть опыт ухаживания за бывшим мужем. Они были женаты с 1987 по 2000 год и расстались на доброй ноте, поэтому актриса собирается быть с Брюсом до самого конца.

«Деми была опорой для семьи и полна решимости сделать так, чтобы каждый день, оставшийся Брюсу на земле, был наполнен любовью», - поделились инсайдеры.

Сколько осталось на самом деле актеру – неизвестно. Но его состояние совсем ухудшилось в последнее время. В 2022 году Брюсу Уиллису диагностировали афазию, а не так давно медики дали больше конкретики и объявили, что у звезды Голливуда лобно-височная деменция. Заболевание проявляется в том числе в нарушениях речи и работы мозга. Из-за этого артисту даже пришлось завершить свою карьеру. Сообщалось, что последние несколько лет работа на съемочной площадке с Брюсом была практически невозможна. Ему приходилось работать с наушником в ухе, а режиссерам часто заменять его дублерами.

Ранее генетики проанализировали болезнь Уиллиса и заявили, что жители России могут не опасаться вида деменции голливудского актера.