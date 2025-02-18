«Последнее, что она сказала, — его имя»: маленький сын известной актрисы винит себя в ее смерти

Маленький сын звезды сериала «Хор» Наи Риверы винит себя в смерти матери спустя почти пять лет после случившегося. Об этом в интервью People рассказал отец ребенка и бывший муж актрисы Райан Дорси.

В 2020 году Ная Ривера в возрасте 33 лет погибла прямо на глазах у сына, которому на тот момент было всего четыре года. Актриса отправилась с Джози на лодочную прогулку по озеру Пиру в Калифорнии. Звезда «Хора» решила поплавать, но не смогла выбраться из воды и утонула. Позднее ребенка нашли спящим в лодке посреди озера. Спустя почти пять лет после трагедии 9-летний мальчик не только помнит тот день, но и уверен, что мог спасти утонувшую мать.

«Он постоянно повторял, что пытался найти спасательный круг, и там была веревка, но на веревке был большой паук, и он был слишком напуган, чтобы бросить ее. А я продолжаю успокаивать его: „Приятель, длины веревки не хватило бы“», — рассказал отец Джози Райан Дорси.

Как оказалось, в какой-то момент прогулки лодка, в которой находились актриса и ее ребенок, начала дрейфовать. Ная Ривера помогла сыну забраться в лодку, а сама не смогла подняться на борт и исчезла под водой.

«Последнее, что она сказала, было его имя, а затем она ушла под воду, и он больше ее не видел. Меня потрясло, что ему пришлось стать свидетелем ее последних мгновений», — поделился бывший муж актрисы.

По словам мужчины, он всеми силами старается сделать так, чтобы Джози не чувствовал свою вину в произошедшем.

«Можно только обнять человека и сказать: „Я знаю, жизнь несправедлива. Плохие вещи случаются, и на это нет причин, и нужно просто стараться быть хорошим человеком“», — заявил экс-возлюбленный Наи Риверы.

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